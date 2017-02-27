تعليم تبوك ينظم ورشة عمل لمشرفات مشروع تحدي القراءة

صراحه – واس : عقدت الادارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم ورشة عمل لمشرفات مشروع تحدي القراءة بمدارس مدينة تبوك ومحافطاتها ، بحضور أكثر من 100 مشرفة .

وأوضحت منسقة المشروع للبنات ريم الجوفي أن ورشة العمل تضمنت توضيح آلية التحكيم والتي تأتي على عدة مراحل والتي تبدأ بالمرحلة الأولى من المدرسة من قبل عضوات فريق تحكيم التحدي داخل المدارس ، فيما تأتي المرحلة الثانية من قبل اللجنة المحكمة للمشروع بإدارة التعليم في المنطقة ، وتليها المرحلة الثالثة والتي تتم من خلال اللجنة العليا بالوزارة ثم المرحلة الأخيرة بمدينة دبي حيث تقام المسابقة النهائية.

وأكدت الجوفي أن العمل يسير وفق وتيرة متتابعة ومنظمة بإشراف من رئيسة اللجنة المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء الشامان ، مبينة أن مراحل المشروع مستمرة حتى نهاية المسابقة .