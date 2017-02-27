التعليم تستحدث إدارة للفعاليات والمعارض بالوزارة

صراحة – محمد المحسن : أصدر معالي وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى قراراً بإستحداث إدارة للفعاليات والمعارض بالوزارة ترتبط بالمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام ، وتتولى تنظيم جميع الفعاليات والمؤتمرات والمعارض بالوزارة ، وتكون من مهامها إعداد السياسات العامة لتنمية قطاع المعارض والمؤتمرات بالوزارة والخطط اللازمة للإشراف على تنفيذها بعد التنسيق مع القطاعات المختلفة داخل الوزارة وخارجها ، والعمل على توفير بيئة نظامية لتشجيع الاستثمار في صناعة الفعاليات التعليمية ، واستقطاب المعارض والمؤتمرات التي تسهم في ذلك .

كما صدر قرار وزير التعليم بتشكيل لجنة عليا للفعاليات والمعارض برئاسة معاليه وعضوية كل من وكيل التعليم الأهلي والأجنبي ، ووكيل الوزارة للشؤون التعليمية ، ووكيل التعليم (بنين وبنات) ووكيل الوزارة للمباني ، والمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام ، ومدير إدارة العلاقات العامة .

ونص القرار على أن تكون مهام اللجنة هو الإشراف على إدارة الفعاليات والمعارض التي تنظمها الوزارة ، مع منحها عدداً من الصلاحيات منها الموافقة على السياسات والأنظمة واللوائح اللازمة لتنمية قطاع المعارض والمؤتمرات في الوزارة وتعديل القائم منها ، واعتماد القواعد الخاصة بتنظيم المعارض والمؤتمرات بالوزارة ، وإقرار الخطة السنوية للفعاليات والمعارض التي تنظمها الوزارة .