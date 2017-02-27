الاتحاد الايرلندي يستضيف الحكام السعوديين

صراحة – الرياض : وصلت بعثة لجنة الحكام برئاسة رئيس اللجنة الاستاذ مرعي العواجي و الحكام الدوليين لعام 2017 سلطان الحربي وياسر السلطان وفيصل القحطاني ومسئول المراسلات الدولية في دائرة التحكيم الاستاذ محمد عشيري الى مدينة نيو كسل بدولة ايرلندا يوم الخميس الموافق 23/2/2017 .



واستقبل رئيس الاتحاد الايرلندي السيد ديفيد مارتن رئيس لجنة الحكام الاستاذ مرعي العواجي وقدم رئيس لجنة الحكام درع تذكاري مقدم من رئيس الاتحاد السعوي لكرة القدم د. عادل عزت حيث نقل العواجي تحيات رئيس الاتحاد وشكره لقبولهم هذه الدعوة المقدمة لانضمام الحكام السعوديين لهذا البرنامج . وقد اتفق الطرفان على إقامة برامج مختلفة لتطوير التحكيم مستقبلاً يشارك فيها الحكام والمقيمين .



وبدأ الحكام السعوديين الدوليين برنامجهم المعد من قبل الاتحاد الايرلندي لحكام النخبة ومقيمي الحكام في دوري المحترفين الايرلندي يوم السبت واشتمل البرنامج على العديد من المحاضرات النظرية والعملية والتي يحاضر فيها العديد من المحاضرين الدوليين بمشاركة فعالة من الوفد المشارك وتعتبر هذه أولى خطوات الاتحاد السعودي لكرة القدم بتوجيه من رئيس الاتحاد الدكتور عادل عزت لتطوير وبناء الحكم السعودي.



وادار الحكم الدولي سلطان الحربي والدولي ياسر السلطان مساعد اول والدولي فيصل القحطاني مساعد ثاني والحكم الايرلندي توني حكماً رابعا. مباراة في الدوري الايرلندي وتعتبر من المباريات المهمة بين فريق بوتاداون المتصدر لدوري المحترفين و كروزا ديرس وانتهت بالتعادل الايجابي بهد ف لكلا الفريقين. وأدار الحكام السعوديين المباراة بكل اقتدار وبشهادة المتابعين والمشاركين في البرنامج.