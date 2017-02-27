أمير منطقة الرياض يُعزي في وفاة الأميرة البندري بن ناصر بن عبدالعزيز

صراحة – واس : قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تعازيه ومواساته في وفاة الأميرة البندري بن ناصر بن عبدالعزيز – رحمها الله –

لأصحاب السمو الأمراء أخوة الفقيدة , خلال زيارته لهم مساء اليوم بمنزل العزاء .

وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ، وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته أعرب أصحاب السمو الأمراء أخوة الفقيدة عن شكرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته , سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته .

رافق سموه خلال الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .