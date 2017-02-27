الفتح يتعادل مع لخويا القطري آسيوياَ

صراحة _ نايف الزهراني :

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي، في فخ التعادل أمام ضيفه لخويا القطري، بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتقدم لخويا عن طريق لاعبه المغربي يوسف العربي في الدقيقة 18، قبل أن يعدل نثان النتيجة للفتح في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، تقدم الفتح بالهدف الثاني عن طريق اللاعب سياف البيشي عند الدقيقة 55، إلا أن الفريق القطري خطف تعادلا ثمينا في اللحظات الأخيرة بعد أن سجل الهدف الثاني عن طريق الكوري نام تاي في الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بنتيجة 2/2.

بتلك النتيجة يتأزم موقف فريق الفتح بعد أن لعب جولتين حصد نقطة وحيدة، حيث خسر لقاءه الماضي أمام فريق استقلال خوزستان.