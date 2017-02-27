تركيا تنشر الدفعة الثانية من قوات الشرطة في الراعي وأعزاز بسوريا

صراحة – وكالات : بدأت تركيا بإرسال الدفعة الثانية من قوات الشرطة التابعة للمعارضة السورية إلى بلدتي الراعي وأعزاز بمحافظة حلب السورية، بعد أن انتهت من تدريب عناصرها في مدينة كليس التركية الحدودية.

ونشرت مواقع إخبارية تركية مجموعة من الصور التي التقطت من داخل مرافق معسكر “البايلي” في مدينة كليس الواقعة على الحدود مع سوريا. وتظهر الصور تجمع العشرات من عناصر ما يسمى بـ”الشرطة الحرة” المدربة من قبل تركيا وهم ينتظرون ركوب ما يقارب 10 حافلات تمركزت في المعسكر نفسه لنقلهم إلى بلدتي الراعي وأعزاز السوريتين.

وبدأت أنقرة في تدريب عناصر من قوى المعارضة السورية في مطلع هذا العام على أعمال الشرطة، حيث أرسلت، أواخر شهر يناير/كانون الثاني الماضي، المجموعة الأولى من شرطة المعارضة السورية والمكونة من حوالي 450 عنصرا إلى مدينة جرابلس السورية.

وتسعى السلطات التركية، وفقا لصحيفة “يني شفق”، لتدريب 5 آلاف شرطي سوري لتولي مهام حماية المناطق التي تم إحكام السيطرة عليها في إطار عملية “درع الفرات” المشتركة بين الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية المسلحة، وعلى رأسها “الجيش السوري الحر”، خلال الأشهر الماضية.

ويأتي إرسال هذه الدفعة بعد إعلان هيئة الأركان العامة التركية، الجمعة 24 فبراير/شباط، أن عملية “درع الفرات” حققت أهدافها وأن قواتها بسطت السيطرة على كافة الأحياء في مدينة الباب السورية.