مسؤول يمنى يحذر من وضع كارثي تشهده ثلاث مديريات بمحافظة ذمار واب

صراحة – واس : وصف وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثه عبد الرقيب فتح، الوضع الإنساني في مديريات عتمة ووصابين والقفر التابعة لمحافظة ذمار واب بالكارثي.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح ” لوكالة الانباء اليمنية ” اليوم أن هذا الوضع نتج عن الحرب الهمجية والقصف العشوائي الذي تقوم به مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق أبناء تلك المديريات .

وقال : إن قيام المليشيا بتفجير عدد اًمن المنازل وتهجير الناس بقوة السلاح زاد من تعقيد الوضع الإنساني وزاد من عدد النازحين والمهجرين من منازلهم في تلك المناطق ، مشيراً إلى أن العمليات التي تقوم بها المليشيا الحوثي ضد أبناء مديريات عتمة ووصابين والقفر هي جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية .

ودعا الوزير فتح منظمات الأمم المتحدة إلى الوصول إلى تلك المديريات وتقديم الخدمات الاغاثية والإنسانية لأبناء تلك المديريات، والتدخل لإيقاف جرائم المليشيا الانقلابية بحق المدنيين.