جامعة حائل تبدأ رحلة الاعتماد الدولي مع الهيئة البريطانية ASIC

صراحة – حائل : بدأت اليوم جولة الهيئة البريطانية ASIC للاعتماد الدولي المؤسسي لجامعة حائل التي تشمل المسح الوثائقي والاطلاع على المسارات الأكاديمية وزيارة كليات الجامعة , وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وشاهد وفد الهيئة البريطانية العرض الإلكتروني لأنشطة وممارسات الجامعة الأكاديمية والبحثية والمجتمعية الذي قدمه عميد كلية الصيدلة الدكتور ثامر الشمري , كما قام الوفد بفحص الوثائق والمستندات ذات العلاقة بأنشطة وممارسات الجودة على مستوى البرامج الأكاديمية كافة , بحضور عمداء ووكلاء الجودة بمختلف كليات الجامعة.

وأوضح عميد الجودة والتطوير بجامعة حائل الدكتور زيد بن مهلهل الشمري أن الفريق سيقوم وعلى مدى أسبوع بتقييم شامل لكليات الجامعة تشمل المناهج وطرق التدريس وتقييم الأنظمة الإدارية واللوائح التنظيمية , كما سيقوم بفحص دقيق للبيئة التعليمية من حيث السلامة ومدى ملائمتها لأهداف المقررات المختلفة .

وبين الدكتور الشمري أن الزيارة تشمل بعض مرافق الجامعة من الإدارات والعمادات ذات العلاقة الخدمية بالبرامج الأكاديمية، والاطلاع على العيادات الطبية والمباني الحديثة بالجامعة , كما سيجري الوفد مقابلات مع أعضاء هيئة التدريس للتعرف على مدى إلمامهم بالمنظومة التعليمية بالإضافة إلى الالتقاء بالطلبة وقياس مدى رضاهم واستفادتهم من العملية التعليمية .

الجدير بالذكر إن الهيئة البريطانية ASIC هي إحدى أهم هيئات الاعتماد الدولي المعترف باعتمادها من حكومة المملكة المتحدة وتعمل تحت إشراف مؤسسة التعليم والخدمات الاجتماعية في بريطانيا Ofsted التابعة لوزارة التعليم البريطانية كما قامت باعتماد 260 جامعة داخل بريطانيا و80 جامعة خارجها بما في ذلك كليات داخل الولايات المتحدة الأمريكية .