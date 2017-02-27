“داعش” يعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري في الجزائر

صراحة – وكالات : أعلنت وكالة تابعة لتنظيم “داعش”، في بيان نشر الاثنين 27 فبراير/شباط، مسؤوليته عن هجوم استهدف مركزا للشرطة في مدينة قسنطينة الجزائرية.

وقال التنظيم إن انتحاريا نفذ العملية بحقيبة ناسفة استهدفت مركزا للشرطة الجزائرية وسط مدينة قسنطينة.

ولم يُقدم البيان تفاصيل الهجوم، سوى تأكيد مسؤولية التنظيم عنه.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية ووسائل إعلام محلية قالت إن انتحاريا استهدف مركزا للشرطة في مدينة قسنطينة بشرق الجزائر، الأحد، لكن شرطيا أطلق عليه النار قبل أن يدخل المبنى.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، نفذ 3 مسلحين هجوما على مطعم شمال قسنطينة أسفر عن مقتل شرطي بالرصاص، ورجحت الأجهزة الأمنية حينها أن يكون تنظيم “داعش” مدبر العملية.