اعتقال عشرة مسلحين من العناصر الإرهابية جنوب باكستان

صراحة – وكالات : اعتقلت قوات الأمن الباكستانية اليوم عشرة مسلحين من العناصر الإرهابية ضمن عمليات المداهمة الجارية في أنحاء باكستان في إطار عملية “رد الفساد” التي يقودها الجيش الباكستاني للقضاء على العناصر الإرهابية.

وأوضح مسؤول أمني باكستاني في تصريح صحفي أن عملية الاعتقال جرت في مدينة كراتشي ومناطق أخرى بإقليم السند جنوب باكستان، ونفذتها وحدات من القوات شبه العسكرية ـ الرينجرز ـ في ضوء معلومات استخباراتية .

وأضاف أن من بين المعتقلين عدد من عناصر منظمة “جماعة الأحرار” التي تبنت مسئولية الهجومين الانتحاريين في مدينتي لاهور وبيشاور، بالإضافة إلى ثلاثة من الإرهابيين المتورطين في تنفيذ الهجوم الانتحاري بمدينة “سيون” بإقليم السند في وقت سابق من الشهر الجاري .