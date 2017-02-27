افتتاح عيادة مكافحة التدخين بمستشفى رأس تنورة

صراحة – الرياض : تحت اشراف مدير مستشفى راس تنورة والمراكز الصحية أ/عبدالله البلوي تم افتتاح عيادة مكافحة التدخين، يوم الخميس الماضى، بالمركز الصحي الشمالي بالمحافظة وبالتعاون مع إدارة الرعاية الصحية بالمنطقة الشرقية د/ أمين غريب المسؤول عن برنامج مكافحة التدخين ، وتهدف هذه العيادة لتقديم المساعدة والعلاج لمن لديه الرغبه بالإقلاع عن التدخين وعدم العوده له من جديد ، والحد من أضرار آفة التدخين يمثل أحد أولويات وزارة الصحة في برنامجها الرامي لتحسين الحالة الصحية لجميع أفراد المجتمع ففي كل عام تثبت الإحصاءات أن التدخين مسؤول عن عدد كبير من الحالات المرضية المزمنة وحالات الوفيات في العالم.