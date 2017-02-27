جامعة الطائف تدشن مبادرة “داعم” لشجيع البحث العلمي

صراحة – الطائف : دشن معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، اليوم مبادرة “داعم” الهادفة إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس المعينين حديثاً على المساهمة في مجال البحث العلمي .

وأكد الدكتور زمان أن إطلاق المبادرة يأتي ضمن جهود الجامعة لتفعيل البحث العلمي، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على تعزيز أنشطتهم البحثية، بما يتماشى مع توجه المملكة نحو تطوير “اقتصاد المعرفة” كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن مبادرة “داعم” هي واحدة من مبادرات عديدة متنوعة أطلقتها جامعة الطائف العام الحالي، بهدف تعزيز مفهوم “القدوة” بين أعضاء هيئة التدريس وإدارييها ونشره بين طلابها من خلال إطلاق برنامج “الجامعة القدوة” وذلك تفاعلاً مع مشروع “كيف نكون قدوة”، الذي وجه به صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بتنفيذه بمشاركة مختلف الإدارات والأجهزة الحكومية بالمنطقة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات والبحث العلمي في جامعة الطائف الدكتور سعد الزهراني من جانبه ، أن مبادرة “داعم” تهدف إلى دعم وتشجيع أعضاء هيئة التدريس المنضمين حديثاً لعضوية هيئة التدريس في الجامعة بعد حصولهم على درجة الدكتوراه، ولم يمض على تعيينهم على مرتبة أستاذ مساعد أكثر من سنتين، لتقوية انتمائهم للجامعة والاستفادة من حماستهم للبحث العلمي في مجال تخصصهم لتقديم أبحاث علمية ونشرها في مجلات علمية مرموقة.

وبيّن الزهراني، أن المبادرة تسعى إلى توفير بيئة علمية متميزة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين، وتوفير البيئة المناسبة والمشجعة لبث روح المنافسة بين الباحثين في الجامعة.

وأضاف أن الرؤية التي انطلقت على أساسها مبادرة “داعم” تستهدف تحقيق الريادة لجامعة الطائف في تشجيع البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس الجدد من السعوديين، وصولاً إلى تحقيق التميز البحثي من خلال إيجاد بيئة بحثية جاذبة لأعضاء هيئة التدريس.

من جهته، أوضح عميد البحث العلمي في جامعة الطائف الدكتور محمد شبراق، أن الجامعة حددت مجموعة من الأهداف التي تسعى مبادرة “داعم” لتحقيقها، تشمل: تشجيع أعضاء هيئة التدريس على المساهمة مبكراً في العملية البحثية، وتوفير بيئة بحثية جاذبة لأعضاء هيئة التدريس وتوطين البحث العلمي في الجامعة، وتوجيه البحوث نحو التميز والجودة من خلال بث روح المنافسة، وتعريف الباحثين بأوعية البحث المرموقة والإمكانات المتاحة.

وبين الدكتور شبراق أن الجامعة أعدت لائحة تنظيمية لمبادرة “داعم”، حددت فيها شروط التقدم للمبادرة، وآليات تحكيم مشاريع البحوث، وكذلك آليات تمويل البحوث المعتمدة، والمتابعة، والتعهدات اللازمة على الباحثين، وآلية تغيير فريق البحث، وتقديم التقارير، والنشر، وحقوق براءة الاختراع، وإنهاء البحث، وقواعد الصرف المالي، وإجراءات شراء الأجهزة والمواد وخلافها اللازمة لإتمام البحوث، ومكافآت الباحثين وغيرهم من العاملين في البحث، وغيرها من الإجراءات التنظيمية .

الجدير بالذكر أن مبادرة ” داعم ” تشتمل على تقديم تمويل مالي يصل إلى 100 ألف ريال لكل مشروع بحثي حسب طبيعة البحث واحتياجاته .