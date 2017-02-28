دول تبحث سبل تشديد العقوبات على برامج الأسلحة لكوريا الشمالية

صراحة – وكالات : قالت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في بيان مشترك إن مسؤولين كبارا من الدول الثلاث بحثوا سبل تشديد القيود على تمويل برامج الأسلحة لكوريا الشمالية خلال محادثات في واشنطن يوم الاثنين.

وقال البيان “بحث المسؤولون الخيارات الأخرى المحتملة في إطار السلطات الوطنية بما في ذلك سبل تشديد القيود على مصادر الإيرادات لبرامج كوريا الشمالية للأسلحة.. ولاسيما الأنشطة غير المشروعة.”

وأضاف أن المحادثات اتفقت أيضا على أن برامج كوريا الشمالية النووية وتلك الخاصة بالصواريخ الباليستية “تهدد بشكل مباشر أمن” الدول الثلاث جميعا.