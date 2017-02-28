تعليم البكيرية يكرم الطلاب المتفوقين مساء اليوم

صراحة – نواف العايد : يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم حفل جائزة الشيخ محمد العلي السويلم للتفوق العلمي والذي تقيمه إدارة التعليم بمحافظة البكيرية (ممثلة بقسم التوجيه والإرشاد ) لتكريم أبنائها المتفوقين والبالغ عددهم 117 متفوقاً، مساء اليوم، الثلاثاء، وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري بمحافظة البكيرية بعد صلاة العشاء مباشرة ويشتمل على حفل خطابي بعد ذلك يسلم سموه الفائزين الشهادات التقديرية وجوائزهم.

ومن جانبه عبر محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة بهذه المناسبة قائلاً: يعتبر المتفوقون الثروة الحقيقة التي يجب الاهتمام بها لأن رعاية هؤلاء وتكريمهم إنما هو رعاية لكل المتفوقين على امتداد هذا الوطن الغالي الذي تتوالى فيه مثل هذه الاحتفالات والتي يقف خلفها آباء وأمهات ومعلمون أفاضل في ظل حكومة رشيدة واعية وفرت كل الإمكانيات لاستمرار هذا التفوق وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ورعايته لهذا الاحتفال لدليل على حرص قيادتنا على استمرار تفوق أبنائنا , كما قدم شكره لأبناء الشيخ محمد العلي السويلم (رحمه الله) على تبنيهم هذه الجائزة وتشجيعه لأبنائه الطلاب.

وتحدث المهندس علي بن محمد السويلم قائلاً : وما رعاية وتشجيع وتشريف أميرنا المحبوب الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم لحفل جائزة الشيخ محمد العلي السويلم للتفوق العلمي لطلاب تعليم البكيرية إلا دلالة واضحة عن حجم التشجيع والدعم اللا محدود من سموه للعلم والتعليم والطلاب، فكل الشكر والتقدير لسموه الكريم.

كما تحدث مدير التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح قائلاً إن العلم ركيزة مهمة في تطوير المجتمعات ونهضتها وبقدر ما تشحذ الهمم وتحفز الطاقات ترتقي الأمم وتبلغ أعلى المراتب والدرجات لذا أدركت الدولة أعزها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله تعالى أهمية ذلك فحرصت واهتمت بالمتفوقين والبارزين من أبنائنا في المجالات كافة، وشواهد ذلك كثيرة منها اهتمام وزارة التعليم بالبرامج التي تهتم برعاية الموهوبين وتشجيع المتفوقين بمدارسهم سواء في قطاع البنين أو البنات والتي تهدف إلى تشجيعهم وتقديرهم.

وعبر مساعد مدير التعليم الأستاذ محمد بن علي القضيبي ان ميدان التعليم حظي بجهود الدولة واهتمامات المخلصين من أبنائها، وجاء تشجيع التفوق العلمي كعلامة بارزة على هذا الاهتمام، فتعددت في المملكة الجوائز الهادفة لتشجيع التفوق والأخذ بأيدي المبدعين، ومارعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم إلا دليل قاطع على هذا الاهتمام فشكر لسموه الكريم، وتعد جائزة الشيخ محمد العلي السويلم للتفوق العلمي بمحافظة البكيرية هي ترجمة حقيقية لذلك النهج المحمود، ودعم لفئة غالية علينا من المتفوقين والمتفوقات، كما أن هذه الجائزة تعد رافداً من روافد التكريم والوفاء من أبناء الشيخ محمد العلي السويلم (رحمه الله)

وقال سليمان بن عبدالرحمن الخليفي رئيس قسم التوجيه والإرشاد إن رعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم لجائزة الشيخ محمد العلي السويلم للتفوق العلمي لهي دلالة واضحة للاهتمام الكبير والحرص على دعم مسيرة التعليم وتشجيع المتفوقين ودعهم ليرتقوا بمستواهم العلمي والتي أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد كل الاهتمام لتطور التعليم ورفع مستوى الطلاب. فشكرا لأميرنا المحبوب هذا التشريف والحضور والدعم غير المستغرب من سموه.

وتحدث مشرف التوجيه والإرشاد الأستاذ محمد بن فهد الوسيدي ان التكريم والتشجيع والاهتمام للطلاب والطالبات أتى للاستشعار والحس الوطني والدور الاجتماعي والاهتمام بالتعليم من أبناء الشيخ محمد العلي السويلم (رحمه الله) بتخصيص هذه الجائزة مساهمة منه في بناء الوطن من خلال عقول أبنائنا الطلاب والطالبات، وإدراكاً منهم بأهمية المشاركة في هذا الجانب، واستشعاراً بدورهم الاجتماعي الوطني ووعيهم العميق بأهمية العلم ودوره في بناء وتطوير الوطن، وتكريماً ووفاءً لأبنائهم الطلاب والطالبات بقطاع التعليم بالبكيرية، مقدرين لهم جزيل الشكر وفائق التقدير وعظيم الامتنان.