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28 فبراير, 2017   1449

الهيئة العليا للمفاوضات السورية تواصل اتصالاتها مع إدارة ترامب

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صراحة – وكالات : أعلن متحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة أن الهيئة تجري اتصالات باستمرار مع الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى أن الأخيرة لا تملك فهما ومنهجا واضحا لحل الأزمة السورية.

ونقلت وكالة “نوفوستي”، الثلاثاء 28 فبراير/شباط، عن المستشار السياسي في الهيئة العليا للمفاوضات بسام بربندي، قوله إن الائتلاف يتواصل مع إدارة ترامب عندما يكون ذلك ضروريا، في محاولة لوقف الحرب.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرح في وقت سابق، بأن موسكو تعول على تعاون وثيق مع إدارة ترامب في سوريا لمحاربة الإرهاب.

من جانبه، اعتبر رئيس وفد الهيئة العليا للتفاوض، نصر الحريري، اعتراف روسيا بالمعارضة المعتدلة أمرا إيجابيا.

وقال الحريري، في مؤتمر صحافي، أمس الاثنين، من جنيف: “قدمنا لـ دي ميستورا مذكرتين، واحدة عن الوضع الميداني الكارثي في سوريا، والثانية عن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار”.

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