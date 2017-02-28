وزير العمل يبحث مع وزيرة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع الماليزية آفاق التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية

صراحة – الرياض : التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص اليوم (الثلاثاء)، على هامش الجولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لماليزيا، مع وزيرة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع الماليزية السيدة روحاني عبدالكريم.

وناقش الجانبان تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وأوجه التعاون حول عدد من آليات وسبل تنمية المجتمع ذات الاهتمام المشترك، حيث اطلع الغفيص على أبرز جهود الوزارة في تنمية المجتمع الماليزي، وسبل الاستفادة منها، والعمل على تبادل الخبرات حول المبادرات المماثلة، وسبل تطويرها.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من الموضوعات حول أهمية تعزيز دور المرأة في تنمية المجتمع، إضافة إلى الفئات الأخرى التي ترعاها الوزارة.

واتفق الجانبان على الاستمرار في تنسيق العمل المشترك، وتشكيل فرق فنية متخصصة بين الوزارتين، للعمل على تطوير مذكرة تفاهم تعمل على تنظيم برامج التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لها، إضافة إلى تبادل الخبراء والفنيين بين الوزارتين للعمل على نقل المعرفة والتطبيق الأمثل للبرامج المشتركة.