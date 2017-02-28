وكيل إمارة منطقة تبوك يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني غدًا

صراحة – تبوك : يدشن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد عبدالله الحقباني غداً, فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام 2017 م, بعنوان “يداً بيد للوقاية من المخاطر”، الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة, بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية والقطاع الخاص, وذلك في متنزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك .

وأوضح مدير إدارة العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري, أنه سيتم خلال الحفل تدشين عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي ستخدم المواطنين كافة, بالإضافة إلى تدشين خدمات إلكترونية جديدة تستهدف المتطوعين في أعمال الدفاع المدني .

وأبان النقيب الشمري, أن الفعاليات تتضمن معرضاً بمشاركة الجهات الأمنية والتعليمية والصحية والخدمية, بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص والفرق التطوعية ويمتد لخمسة أيام, يصاحبه حزمة من البرامج والفرضيات .