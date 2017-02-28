آسيوياً: الهلال يستضيف الريان والأهلي أمام ذوبهان

صراحة-الرياض: يخوض نادي الهلال السعودي مواجهة قوية ومثيرة أمام ضيفه الريان القطري يوم الثلاثاء على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2017.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً الوحدة الإماراتي مع ضيفه بيرسيبوليس الإيراني على ستاد آل نهيان في أبو ظبي.

ويتصدر الريان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من الهلال وبيرسيبوليس، في حين لا زال رصيد الوحدة خالياً من النقاط.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 14 آذار/مارس المقبل، حيث يلتقي الوحدة مع الهلال على ستاد آل نهيان في أبو ظبي، والريان مع بيرسيبوليس على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة.

وكانت الجولة الأولى شهدت الأسبوع الماضي فوز الريان على الوحدة 2-1 في الدوحة، وتعادل بيرسيبوليس مع الهلال 1-1 في مسقط.

وفي مسقط يطمح نادي الأهلي السعودي في تحقيق الفوز الثاني على التوالي عندما يتقابل مع زوباهان الإيراني يوم الثلاثاء على ستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي ، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2017.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً بونيودكور الأوزبكي مع ضيفه العين الإماراتي وصيف حامل اللقب على ستاد بونيودكور في طشقند.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من العين وزوباهان، في حين لا زال رصيد بونيودكور خالياً من النقاط.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 13 آذار/مارس المقبل، حيث يلتقي الأهلي مع العين على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وبونيودكور مع زوباهان على ستاد بونيودكور في طشقند.

وكانت الجولة الأولى شهدت الأسبوع الماضي فوز الأهلي على بونيودكور 2-0 في جدة، وتعادل العين مع زوباهان 1-1 في العين.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب خلال شهر أيار/مايو المقبل.