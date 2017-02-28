” تكامل ” تؤهل 987 شاباً لمهنة الإرشاد السياحي في جميع مناطق المملكة

صراحة-الرياض:يستعد المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية ” تكامل ” في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لفتح آفاق جديدة في التعاون مع الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين.

وأوضح مدير إدارة توطين المهن السياحية في مركز تكامل بدر بن عبدالله العبيد, أن المركز يسعى لمزيد من التعاون مع الجمعية في عدة مجالات ومنها تقييم المدربين المعتمدين، وفتح المجال للجمعية للإسهام مع الهيئة في فرز المتقدمين من المرشدين للبرامج التدريبية من خلال المشاركة في المقابلات الشخصية والاختبارات التحليلية.

وأفاد في ورقة عمل شارك بها في أعمال المنتدى الخامس للمرشدين السياحيين السعوديين الذي عقد في الرياض مؤخراً, أن مركز تكامل يعمل حالياً على خطة عمل متدرجة لتمكين الجمعية من تولي الجانب التدريبي للمرشدين بشكل مشترك مع مركز تكامل، بما في ذلك تدريب المرشدين السياحيين المرخصين على المسارات السياحية والتاريخية في المناطق.

ولفت العبيد إلى أن الهيئة وإدراكاً منها بأهمية الاطلاع والاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة في مجالات السياحة ومنها الإرشاد السياحي, فقد وضعت من ضمن أهدافها للعام الحالي تأهيل أعضاء الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين من خلال استطلاع التجارب الدولية الناجحة في إدارة وتنظيم نشاط الإرشاد السياحي.

وكان المنتدى الذي رعاه سمو أمير منطقة الرياض, وسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, قد شهد مناقشة تجارب عالمية في مجال الإرشاد السياحي واستعراض لمشروع تطوير المسارات الإستراتيجية السياحية، الذي تشرف عليه وتنفذه هيئة السياحة، وبرنامج تدريب وتأهيل المرشدين الذي ينفذه مركز تكامل بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين.

كما عرضت جامعة الملك سعود خلال المنتدى, تجربة نادي الإرشاد السياحي في الجامعة وكذلك دور كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود في مجال إعداد المرشدين السياحيين, واختتمت فعاليات المنتدى بجلسة مناقشة مفتوحة بعنوان قيم المرشد السياحي.

وتحدث العبيد, عن البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الإرشاد السياحي الذي ينفذه مركز تكامل في هيئة السياحة, وقال إن فكرة البرنامج التدريبي تقوم على حضور الراغبين الحصول على ترخيص إرشاد سياحي برنامج تدريبي لتأهيلهم على المهارات الأساسية في الإرشاد السياحي، بصورة تعكس طبيعة الدور المطلوب منهم، وذلك من خلال مجموعة من المحاضرات العلمية والتدريبات العملية على المهارات اللازمة للمرشد السياحي, مشيراً إلى أن مدة البرنامج ستة أيام تدريبية تعادل 48 ساعة تدريبية، منها 40 ساعة مهارات الإرشاد السياحي و8 ساعات للإسعافات الأولية.

وأبان أن أهداف البرنامج تتلخص في فهم وظيفة المرشد السياحي، والتعامل مع أدوات البحث وكيفية استخدامها، وتطوير تقنيات المشاهدة والمهارات العملية للإرشاد السياحي، وتطوير وتحديث مهارات الإلقاء والاتصال، وتطوير مهارات القيادة والتفاعل مع المجموعة وأخيراً تطوير مهارات إعداد التقارير والتقييم.

وأشار إلى أن البرنامج يضم محاضرات علمية وجولات الميدانية وتدريبات خاصة بالإسعافات الأولية يقدمها فريق متخصص من منسوبي (هيئة الهلال الأحمر السعودي), مفيداً أن البرنامج يركز على تنمية وتطوير المهارات المطلوبة للمرشد السياحي ومنها مهارات عامة مثل التعامل والتفاعل مع المجموعة، والروح الاجتماعية، والتحدث بطلاقة، واختيار الكلمات، والاتصال الغير لفظي، ونبرة الصوت. ومهارات خاصة مثل مهارة إدارة وقيادة المجموعة، وجذب الاهتمام ، والتعريف بالمواقع السياحية، والوقوف في المواقع المناسبة، والأمن والسلامة

واستعرض مدير إدارة توطين المهن السياحية, أبرز الإنجازات التي حققها مركز تكامل في مجال تنمية وتطوير قطاع الإرشاد السياحي, مبيناً أن مركز تكامل وخلال الأعوام 2013 – 2016م درب ما مجموعه 987 مواطن تم تأهيلهم جميعا ليكونوا مرشدين سياحيين معتمدين في مختلف مناطق المملكة كما تم تأهيل 10 مرشدين سياحيين كمدربين معتمدين من الاتحاد الدولي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للإرشاد السياحي، وقد تشرفوا باستلام شهادات التخرج من قبل سمو أمير منطقة الرياض, وسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .