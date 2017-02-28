قائد قوات الطوارئ الخاصة يتفقد مركز محمد بن نايف للعمليات الخاصة بالمدينة المنورة

صراحة-المدينة المنورة:تفقد معالي قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق ركن خالد بن قرار الحربي يرافقه نائب قائد القوات الخاصة اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي اليوم ,مركز محمد بن نايف للعمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة بمنطقة المدينة المنورة والذي تقام عليه فعاليات التمرين التعبوي المشترك الثاني “وطن 87 “بمشاركة مختلف القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية .

وخلال الجولة اطلع على سير العمليات التدريبية والتمرينات الافتراضية حيث تولى قائد التمرين التعبوي اللواء ركن محمد بن عبيد العصيمي الشرح لمعاليه حول ما تم إنجازه من خطوات تضمن نجاح وسلامة التمرين التعبوي .

كما استعرض مساعد قائد التمرين العقيد ركن عمر بن ابراهيم العدوان، مجمل الفرضيات التي يجرى تطبيقها بالتوازي مع المعطيات التي تقدمها جميع القوات المشاركة في هذا التمرين.

والتقى معاليه بقائد مركز القيادة والسيطرة واستمع الى شرح من الضباط المشاركين في المركز.