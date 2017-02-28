تعاون بين جامعة الملك خالد وتعليم عسير في مجال رعاية الموهوبين

صراحة-أبها:بحث معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي ،ومدير عام التعليم بمنطقة عسير جلوي آل كركمان ، التعاون بين المؤسستين في مجال رعاية الموهوبين.

. وجرى خلال لقائهما اليوم مناقشة تطوير برنامج “باحث المستقبل” الذي يعني بدعم الجوانب البحثية لدى الطلاب عامة .

وأبان عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة الدكتور عبداللطيف الحديثي أن اللقاءات بين المؤسستين يأتي انطلاقاً من حرص جامعة الملك خالد والإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير على التعاون الإيجابي والتنسيق الذي يسهم في الارتقاء بمستوى المعلم والمتعلم إعداداً وتأهيلًا، مضيفا أنه تمت مناقشته برنامج “باحث المستقبل” وأهمية رعاية الموهوبين وآليات ذلك، ودور الجامعة من خلال عمادة البحث العلمي وعمادة شؤون المكتبات، وأيضا دور الجامعة في توعية طلاب وطالبات التعليم فكريا وسلوكيا، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم، وكذلك الدور المنوط بعمادة القبول والتسجيل في تثقيف طلاب المرحلة الثانوية بسياسات القبول، إضافة إلى التعريف بما تقدمه عمادة خدمة المجتمع، والدور المحوري لكلية التربية في اتفاقية التعاون وتبادل الخبرات والاستشارات في مجال التطوير وتحقيق الجودة.