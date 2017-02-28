“العمل والتنمية الاجتماعية”: لا صحة لتعديل مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة

صراحة-الرياض:أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، عدم صحة ما تم تداوله في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، من تعديل مكافأة نهاية الخدمة للعامل الوافد وذلك بمنحه راتب شهرين عن كل سنة.

وقال المتحدث الرسمي، إن نظام العمل كفل للعامل الوافد مكافاة نهاية الخدمة، وذلك بأجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وذلك حسب المادة (84) من نظام العمل.

ودعا أبا الخيل جميع العاملين من سعوديين ووافدين إلى زيارة بوابه الثقافة العمالية التي أتاحتها الوزارة لعملائها، للاطلاع والتعرف على الحقوق والواجبات والأنظمة من خلال الدخول على الموقع عبر الرابط الاتي:http://www.laboreducation.gov.sa/