أمين الجوف يوجه بتسخير كافة الإمكانيات لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية المحتملة

صراحة-الجوف:وجَّه أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني، وكلاء الامانة ورؤساء البلديات التابعة ، بتسخير كافة الإمكانيات الآلية والبشرية لمواجهة الأخطار المحتملة جرّاء التقلبات المناخية المتوقعة خلال اليومين .

ورفع درجة الاستعداد والتأهب والمتابعة للأوضاع لحظةً بلحظة، والتنسيق المباشر مع إدارة الدفاع المدني الذين يتابعون استعدادات تنفيذ الخطط الميدانية لمواجهة الطوارئ في جميع مناطق المملكة, وذلك بعد أقل من 24 ساعة على توقعات هيئة الأرصاد حدوث تقلبات جوية تصحبها أمطار رعديّة ورياحٌ مثيرة للغبار بدايةً من اليوم الثلاثاء ولمدة يومين.

وشدد “القحطاني” على كافة الوكالات والبلديات التابعة وإدارات التشغيل والصيانة وإدارة النظافة بأخذ الحيطة والحذر، وتأمين المستلزمات الضرورية، وفق ما أعد وخطط له سابقاً، ضمن غرفة العمليات (الطوارئ)، مع التأكيد على جاهزية تشغيل كافة المضخات التي تتولى سحب وشفط المياه ضمن مشاريع درء السيول وتصريف مياه الأمطار.