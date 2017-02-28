السعودية وماليزيا تبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال العمل والموارد البشرية

صراحة-الرياض:أبرمت المملكة العربية السعودية ممثلة بمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص أمس (الاثنين) في العاصمة الماليزية كوالالمبور، مذكرة تفاهم مع ماليزيا ممثلة بمعالي وزير الموارد البشرية السيد ريتشارد ريوت جائم، وذلك بشأن التعاون في مجال العمل والموارد البشرية.

وتأتي مذكرة التفاهم على هامش الجولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-.

وتنطلق الاتفاقية في بنودها نحو تقوية وتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في عدة مجالات تبدأ بتبادل الخبرات، وتنظيم برامج التدريب في مجال تسوية الخلافات العمالية، وتبادل الموارد البشرية المتاحة خاصة الفنيين والعمال المهرة، والخبراء المتخصصين استنادا على احتياجات وقدرات البلدين.

ونصت المذكرة التي تمتد على مدى خمس سنوات على تبادل آليات تطوير الموارد البشرية والاستفادة من خبرات البلدين في هذا المجال، وتبادل الخبرة والمعلومات والإحصاءات ذات الصلة بمجال العمل، كذلك في مجال التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، وأي مجالات أخرى للتعاون في الأنشطة ذات العلاقة بالعمل والموارد البشرية.