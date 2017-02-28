أمانة عسير تعيد تأهيل وترميم الشوارع والأرصفة بأكثر من 49 مليون ريال

صراحة-أبها:نفّذت أمانة منطقة عسير العديد من المشروعات التطويرية، لتأهيل وترميم الشوارع والطرقات والممرات في عدد من الأحياء شملت وسط مدينة أبها وحي المنسك، بتكلفة بلغت 49 مليون ريال, وذلك ضمن استعداداتها لتتويج مدينة أبها بلقب عاصمة السياحة العربية 2017 .

وأوضح أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي أن الأمانة حرصت على دراسة إعادة صيانة الطرق والشوارع والممرات داخل المدينة، مبيناً أن المشروعات روعي في تصميمها مطابقتها لأحدث المواصفات العالمية، وتمثلت في إيجاد المواقف الطولية والعرضية في جميع الشوارع والممرات داخل المدينة، وإنارتها من خلال الأعمدة الديكورية ، وتخصيص أماكن للجلوس، مزودة بصناديق ذات تصاميم محددة لرمي النفايات، إلى جانب إتاحة المجال للمارة وتسهيل حركة السير على الأقدام على الأرصفة بعيداً عن مخاطر السيارات والعبور مع أماكن غير مخصصة للسير.

وأبان القاضي أن الأمانة عملت على إعادة تأهيل وتطوير منطقة وسط أبها بمبالغ تجاوزت 14 مليون, والقيام بأعمال بردورات بطول تجاوز الـ 60 ألف متر طولي, وأعمال أنترلوك لأكثر من 97 ألف متر مربع, شملت وسط مدينة أبها وطرقات الملك خالد والملك فهد والملك عبدالله والإمام محمد بن سعود وشارع المدينة، مشيرا إلى أن الطرق الرئيسية بحي المنسك أعيد تأهيلها وتطويرها بأكثر من 27 مليون ريال ” للمرحلة الأولى ” و8 ملايين ريال ” للمرحلة الثانية “, حيث شمل المشروع إعادة سفلتة طرق الحي بطول 9500 متر , بمساحة 76 ألف متر مربع, وتخصيص أماكن للجلوس، مزودة بصناديق ذات تصاميم جمالية لرمي النفايات, وأعمال الإنارة وأرصفة ومواقف سيارات .