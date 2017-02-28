إحصائية شهر جمادى الأولى لعام ١٤٣٨هـ لفرع إدارة المجاهدين بالمنطقة الشرقية

صراحة-الرياض:أوضح المتحدث الرسمي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية بندر عبدالعزيز المبارك وبفضل من الله تمكنت قطاعات مجاهدي المنطقة الشرقية ممثلة بجميع مراكزها وقوة الطوارئ خلال شهر جمادى الاولى لعام ١٤٣٨هـ

من ضبط (٦٩) شخص من مجهولي الهوية

وعدد(٢٩) شخص من مخالفي نظام الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات،

وعدد(٦) أشخاص في قضايا تزوير

وعدد(١٢) شخص يقومون بإدارة مصنع للخمور بالاضافه (٣٢٥٠٠) لتر جاهزه للترويج

وعدد(٧) اشخاص من العماله الوافده يقومون بنهل الرمال وعدد(٥) من الشاحنات التي تستخدم في عمليه نهل الرمال

وتم تسليم جميع المقبوضات لجهات الاختصاص .

ومن جهته قدم مدير عام فرع المجاهدين بالمنطقة الشرقية صالح بن مبخوت الكربي شكره وتقديره لجميع منسوبي فرع الإداره الميدانيين والإداريين، وحثهم على بذل المزيد من الجهود، مؤكدا أن كل ذلك تم بفضل الله ثم بتعاون رجال الأمن والمواطنين

وبتوجيهات ومتابعة من أمير المنطقة الشرقية -حفظه الله – ومدير عام المجاهدين الدكتور عبدالله السويد، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمه الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة