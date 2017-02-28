إحباط تهريب 3400 ذخيرة حية بالقطاع الشمالي

صراحة-الرياض:تمكنت دوريات المجاهدين بالقطاع الشمالي بالدرب من ضبط كميات كبيرة من الذخيرة الحية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع ادارة المجاهدين بجازان خالد عبدالله بن قزيز إلى أن دوريات قطاع المجاهدين الشمالي بالدرب اشتبهت في مركبة من نوع هايلوكس غمارة 2016 قادمة من الريث باتجاه مركز الفطيحة، مبينا إلى أن جرى متابعتها وتوجيه النداء لقائدها بالتوقف الا انه لم يمتثل للأمر وتم إطلاق طلقات تحذيره وواصل سيره، موضحا إلى أن الدورية قامت بإعطاب أحد إطارات المركبة وإجباره على الوقوف، وأضاف إلى الدورية قامت بضبط المركبة بعد فرار قائدها ولَم يعثر عليه، وأنه عند تفتيش المركبة عثر بداخلها على 3400 طلقة حية لسلاح رشاش، مشيرا إلى أنه جرى احالة المضبوطات لجهة الاختصاص.