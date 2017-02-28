محافظ جدة يستقبل مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرمة

صراحة-جدة:استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز, محافظ جدة, بمكتبه اليوم, مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرمة سعد القثامي, بمناسبة استلام مهام عمله، متمنياً له التوفيق والنجاح .

واطلع سموه خلال اللقاء على الأعمال التي يُقدمها فرع ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرمة, منوهاً بأهمية الأعمال المناطة به كجهاز رقابي, متمنياً تحقيق المزيد من الجهود .

وعبّر القثامي من جانبه عن شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على دعمه وتوجيهاته .

حضر الاستقبال مساعد مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرمة نزار أحمد عبدالجبار