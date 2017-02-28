وفد من كلية موندراغون بمحايل يزور الكلية التقنية بابها

صراحة-أبها:قام وفد من كلية التميز موندراغون (MONDRAGON) بمحايل عسير, اليوم بزيارة لمقرّ الكلية التقنية بأبها, بهدف الاطلاع على سير العملية التدريبية بالكلية والخطط المتّبعة للتدريب, والوقوف على القاعات التدريبية والمعامل والورش.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام رئيس وحدة المسؤولية المجتمعية بالكلية المهندس إبراهيم بن محمد مُرفت أن الزيارة تهدف إلى التعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة للرقي بمستوى التدريب في الكلية ومدّ جسور التعاون بين الكليات بالمنطقة, والاطلاع على سير العملية التدريبية والخطط المستقبلية لبناء جيل ناشئ لمستقبل واعد مشرق لأبناء هذا الوطن.

وأشار إلى أن الزيارة شملت استعراض برامج الكلية وأنشطتها التدريبية ، وبحث مجالات التعاون المشتركة , وتقديم شرح عن أبرز مجالات الكلية ودورها في بناء سواعد هذا الوطن الغالي، وتقديم عرض عن الكلية شملت تاريخها وبرامجها وأقسامها التدريبية والمساندة ومنتجات الكلية مع إعطاء فكرة واضحة عن اتفاقيات التعاون المشتركة مع بعض الجهات الحكومية والخاصة في منطقة عسير والعمل على توطين قطاع الاتصالات بالتعاون مع برنامج ” هدف “.