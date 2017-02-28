وكيل إمارة منطقة جازان يفتتح معرض قافلة “سابك” للعلوم

صراحة – خالد الحسين : افتتح وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن اليوم, معرض وفعاليات ” قافلة سابك للعلوم ” في نسختها الثانية التي تنظمها شركة سابك, بحضور نائب الرئيس لشؤون سابك خالد المزيد ومدير المسؤولية الاجتماعية بسابك عبدالعزيز الفراج , وذلك بمركز كادي مول التجاري بمدينة جيزان.

وتجول الدكتور المقرن في أركان المعرض الذي يستمر لأسبوع ويتكون من خمسة أقسام أساسية هي الكيمياء، وتقنية المعلومات، والطاقة والاستدامة ، والبيئة، والابتكار، وتشمل مجموعة من الأنشطة وورش العمل والتجارب الهادفة لتشجيع الموهوبين وتطوير أفكارهم وتعزيز قدراتهم العلمية والعملية، وخلق اتجاه إيجابي نحو العلوم والابتكار ، وإكسابهم مهارات عملية في تطوير الذات وتنمية حس المبادرة والعمل بروح الفريق لخدمة المجتمع , مستمعاً إلى شرح عن أعمال المشاركين فيه , كما شاهد وأوبريتاً لمجموعة من الأطفال بهذه المناسبة..

ويقوم فريق عمل تطوعي من شباب وفتيات المنطقة بإيصال محتوى القافلة وأفكارها وأهدافها لزوارها والمتفاعلين معها من النشء والأطفال وتستغرق الجولة الواحدة داخل القافلة ما بين 25 و30 دقيقة، وتستوعب نحو 30 طالب وطالبة.

وتعد ” قافلة سابك للعلوم ” من أهم برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها سابك والشركات التابعة لها, بالاشتراك مع فرق تطوعية مؤهلة من مختلف شرائح المجتمع للإسهام في تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030م”، نحو بناء مجتمع حيوي، ونمو اقتصاد مزدهر، ونماء وطن طموح.