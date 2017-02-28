الأمير جلوي بن عبدالعزيز يطلق برنامج “طارئ” في الحد الجنوبي

صراحة – نواف العايد : أطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، برنامج العمل الإسعافي والإغاثي والتطوعي والإنساني في الحد الجنوبي، تحت شعار (طارئ)، الذي تنظمه المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، بدعم من مؤسسة الملك خالد الخيرية.

وأوضح أمين عام المنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني أن البرنامج الذي انطلق من منطقة نجران، يهدف إلى تعزيز العمل الإنساني والتطوعي في المجتمع، من خلال إقامة عدد من الدورات التدريبية، وإحياء برامج عدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.