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28 فبراير, 2017   3197

الهيئة الملكية بينبع توقع إنشاء عدد من الوحدات السكنية بقيمة 160 مليون ريال

الهيئة الملكية بالجبيل

صراحة – محمد المحسن : وقع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مكتبه بالهيئة اليوم، ثلاثة عقود لإنشاء وحدات سكنية في مدينة ينبع الصناعية وتوسعة معهد ينبع التقني بقيمة (159.373.838) ريالا .
وجرى توقيع العقد الأول مع شركة الإعمار والتنمية المحدودة التي ستتولى إنشاء عدد من الوحدات السكنية متضمنة المميزات الهندسية والبنائية كافة، والثاني أبرم مع مؤسسة بناء المنشآت للمقاولات بالتضامن مع شركة الأهرام للإنشاءات لتتولى المرحلة الأولى من إنشاء وحدات سكنية في حي النواة، فيما استهدف العقد الثالث الموقّع مع شركة رضايات المحدودة توسعة معهد ينبع التقني ويشمل العقد جميع الجوانب المتعلقة بالتنفيذ والصيانة والضمان والأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية المدرجة في نطاق العقد.

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