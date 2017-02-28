أمير مكة يضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الكبرى بالطائف الجديد

صراحة – خالد الحسين : يرأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة العليا لتطوير محافظة الطائف يوم غد ،الاجتماع السابع للجنة , وذك بمقر اللجنة في الطائف.

ويعقد الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة العليا صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وصاحب السمو الأمير تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ، ومعالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان ، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

كما سيشارك بالاجتماع معالي وزير الاسكان ماجد بن عبدالله الحقيل .

وخلال الاجتماع يستعرض سمو رئيس وأعضاء اللجنة , مشروع الطائف الجديد، ومشروعات تطوير محور الهدا – الشفا (كورنيش السحاب) ،ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة.

كما يضع أمير منطقة مكة المكرمة ، حجر الأساس لعدد من المشروعات الكبرى بالطائف الجديد ، ويفتتح عددا آخر من مشروعات أمانة محافظة الطائف ، ومنها مشروعات دوار المئوية ، وطريق الملك خالد ، وحديقة العنود ، وحديقة أم العراد ، ومشروعات حدائق في مختلف أنحاء المحافظة.