الدكتور الفهيد: أكثر من مليوني مستفيد من الأعمال التطوعية لفرق التدريب التقني

صراحة – نواف العايد : أوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن عدد أفراد المجتمع المستفيدين من الأعمال التطوعية التي يقدمها المدربون والمتدربون بالكليات والمعاهد التقنية تجاوز مليوني فرد حتى الآن في مختلف مناطق المملكة.

وقال في في كلمة ألقاها اليوم في المؤتمر العالمي “الكشفية والعمل التطوعي” رؤية نظرية وتجارب تطبيقية، الذي تنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في الرياض , أن العمل التطوعي يعدّ أحد العوامل الأساسية والهامة في بناء وتنمية المجتمع ونشر التماسك الاجتماعي بين أفراده، وأن برامج الصيانة التطوعية من أهم البرامج التي تقدمها المؤسسة لخدمة المجتمع من خلال وحداتها التدريبية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة ,مشيراً إلى أن الفرق التطوعية التابعة للمؤسسة تعمل على استثمار المناسبات الدينية والوطنية في تقديم الأعمال التطوعية كالحج والعمرة واليوم الوطني ، وكذلك التنسيق مع الجمعيات الخيرية لحصر منازل الأسر ذات الاحتياج للمساعدة والدعم وتقديم الخدمة لها حيث قامت الفرق التطوعية التابعة للمؤسسة بصيانة حوالي (11200) منزل حتى الآن ,كما تشمل هذه البرامج أيضاً صيانة المساجد ومركبات قاصدي الحرمين الشريفين للحج والعمرة حيث تمت صيانة أكثر من(12,000) مركبة من قبل مدربي ومتدربي الكليات والمعاهد التقنية .

وأضاف الدكتور الفهيد أن البرامج التطوعية التي تقدمها المؤسسة تركزت في ( 9 ) مجالات تقنية ومهنية من أبرزها الكهرباء والتمديدات الصحية والنجارة وصيانة السيارات والدهان، إضافة إلى التبريد والتكييف واللحام والتنظيم والإرشاد والمشاركة في أعمال الإسعافات والدفاع المدني والمرور.

وقال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إن المؤسسة تسعى لنشر ثقافة العمل التطوعي في جميع الكليات والمعاهد التقنية للجنسين، لتشجيع منسوبي و متدربي المؤسسة في المشاركة بالأعمال التطوعية وذلك مواكبه للرؤية الوطنية، والتي تسعى للوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي في نهاية عام 2030م.