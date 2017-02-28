“غرفة بيشة” تحدث بيانات الأنشطة التجارية في المحافظة

صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في بيشة أنها وبالتعاون مع بلدية بيشة تعمل على تحديث بيانات الأنشطة التجارية في المحافظة, وذلك سعياً لرصد الحركة التجارية في المحافظة وقياس مدى انتشار وتوسع كل نشاط .

وأوضح أمين عام الغرفة سياف بن جلوي لزهر أن رئيس مجلس إدارة غرفة بيشة علي بن محمد الصعيري ورئيس بلدية بيشة المهندس محمد بن حمد آل بشر يشرفان على آلية تحديث هذه البيانات, وقد سبق هذا التوجه عقد اجتماع بين رئيس بلدية بيشة وأمين عام الغرفة وخرج الاجتماع بالتأكيد على إتاحة جميع الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال في المحافظة واعتماد التنسيق بين الجهتين بشكل يضمن إدراج جميع الشركات والمؤسسات والمحال التجارية في قواعد البيانات الخاصة بالغرفة التجارية بما في ذلك فروع الشركات والمؤسسات التي تقع مقراتها الرئيسية خارج المحافظة .

وأفاد أن الانتهاء من رصد معلومات وبيانات الحركة التجارية في المحافظة سيمهد لجلب استثمارات تجارية جديدة ويسهل إنجاز الدراسات الاقتصادية للمشاريع الجديدة ويفتح آفاقاً أرحب أمام فرص استثمارية أكثر ومستثمرين جدد.