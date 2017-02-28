مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يجري عمليات عدسات البؤرة المتعددة لعدد من المرضى

صراحة – محمد المحسن : أوضحت “وزارة الصحة” أن فريق طبي متخصص بقسم العيون بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف نجح في زراعة عدسات البؤرة المتعددة ، التي تعد الأحدث من نوعها لعدد من المرضى بمحافظة الطائف، وفقاً لأحدث التقنيات لتحقيق الرؤية الطبيعية للمسافات القريبة والبعيدة لمن هم فوق سن الأربعين .

وأشارت إلى أنه من المعتاد عند إجراء عملية للمياه البيضاء أو إجراء عملية استبدال للعدسة الطبيعية لتصحيح النظر فإنه يجرى زرع عدسة بديلة داخل العين، بأخذ مقاسات هذه العدسة للرؤية بوضوح عن بعد، حيث يحتاج الشخص لاستعمال نظارة للرؤية عن قرب أثناء القراءة والنظر إلى الكمبيوتر والأعمال اليدوية، نظراً لعدم وجود حركة العضلة الهدبية التي تغير قوة العدسة الطبيعية قبل سن الأربعين مما يؤدي إلى المقدرة على الرؤية عن قرب .

وبينت الصحة أنه ظهرت عدسات متعددة البؤرة تتيح للإنسان النظر للبعيد والقراءة عن قرب في نفس الوقت، حيث كانت العدسات السابقة أحادية البؤرة ” بمعنى أنها كالعدسات المحدبة الزجاجية التي تجمع الضوء في نقطة واحدة للمريض في أحسن الأحوال بحيث يرى عند مسافة واحدة أوضح صورة “، وعادة ما تكون هذه المسافة هي المسافات البعيدة .

ومن خلال التقنية الحديثة ومتابعة ذلك في زراعة عدسات متعددة البؤرة المستخدمة للمرة الأولى فإن المرضى الذين أجريت لهم العملية بنجاح تمكنوا من الاستغناء التام عن النظارات للمسافات القريبة والبعيدة، حيث يستطيع المريض أن يشاهد التلفزيون ويرى اللافتات البعيدة ويقود السيارة بدون نظارة.

ويعد أحدث تطور في زراعة العدسات داخل العين هي العدسات متعددة البؤرة، حيث يشعر المريض عند زراعتها بتحسن وراحة وسهولة في النظر، وممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي .