ضبط 5 أشخاص تورطوا في سرقة سيارات من معارض السيارات بالرياض

صراحة – نواف العايد : صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين في إرتكاب قضايا سرقة السيارات .

فقد قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بجملة من الإجراءات البحثية أكدت تورط خمسة أشخاص بالوقوف خلف عدد من حوادث سرقة سيارات من معارض السيارات بالعاصمة الرياض , تمثل أسلوبهم الاجرامي بالتحايل على العاملين في المعرض و استبدال المفاتيح الاصلية بأخرى مزيفه و الحضور في وقت لاحق لسرقتها , ونقلها بعد ذلك لمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية والعمل على تحريف ارقام هياكلها و بيعها, و أسفرت الجهود الميدانية بفضل من الله عن ضبطهم (ثلاثة نازحون و مصري وسوداني تتراوح اعمارهم مابين العقدين الثالث والرابع ) و بسماع أقوالهم المبدئية أقروا بإرتكاب عدد من الحوادث تطابقت مع ما هو مقيد في سجل البلاغات موزعين الادوار و متقاسمين المسروقات فيما بينهم و بلغت قيمة المسروقات قرابة المليون ريال .

جرى إيقافهم جميعاً بمركز الشرطة المختص رهن التوسع بالتحقيق معهم في البلاغات المشابهه و المقيدة ضد مجهول و إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الإختصاص .