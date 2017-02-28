غرامات بقيمة ٣١٠ ألف ريال بحق المخالفين في سوق الدمام المركزي

صراحة – فيصل القحطاني : صادرت أمانة المنطقة الشرقية، ١٢٠٠٠كرتون خضراوات وفاكهة و220 عربة تسوق، من الباعة المخالفين في سوق الدمام المركزي، إلى جانب رفع نحو ٦٠سياره وشاحنة مهملة داخل السوق، وأوضحت الأمانة أن هذا جاء في إطار حملة نفذتها مؤخرا على السوق استهدفت الباعة الجائلين الذين يفترشون الطرقات والممرات، ويعملون بدون تصاريح، مشيرة إلى أن إجمالي الغرامات المطبقة على الباعة المخالفين بلغت ٣١٠ ألف ريال.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في تصريح صحافي، إن “الحملة بدأت منذ أربعة أشهر، وهدفت إلى ملاحقة الباعة الجائلين في السوق المركزي بالدمام، الذين يعملون بدون تصاريح رسمية، ولا يملكون محالا، ويمارسون عملهم في بيع الخضراوات والفواكه في طرقات السوق وممراته المخصصة للمتسوقين”.

وأضاف “الحملة انطلقت بعد تلقي شكاوى من تجار السوق وبعض المستهلكين، بأن الباعة الجائلين يفسدون عليهم تجارتهم، بعرض منتجات بأسعار مخفضة وغير صحية، وكذلك يشكلون منظرا غير حضاري للسوق، وكذلك قاموا بمضايقة رواد السوق في الطرقات والممرات لذا قررت الامانة بالقيام بحملة على السوق، تمت خلالها مصادرة ١٢٠٠٠كرتون خضار وفواكه، تم تسلميها إلى الجمعيات الخيرية للاستفادة منها”.

وطبقت الأمانة نظام لائحة الغرامات والجزاءات البلدية أثناء الحملة، ما أسفر عنه تغريم المخالفين مبالغ تقدر بـ٣١٠الف ريال. وقال العتيبي: “الأمانة حريصة كل الحرص على منع البيع الجائل، وملاحقة المخالفين، وتطبيق الأنظمة الجزائية بحقهم”، مؤكداً أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الجزاءات بحق المخالفين كافة بلا استثناء”.

و دعا مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام بأمانة الشرقية محمد الصفيان المواطنين والمقيمين الى ضرورة الابلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالخدمات البلدية عبر هاتف الطوارئ الخاص بالأمانة ٩٤٠ ، و التعاون مع أمانة الشرقية والبلديات الفرعية والمرتبطة بها عبر جميع قنوات التواصل التابعة للأمانة، موكدا على أن جميع البلاغات سيتم التعامل معها، مشددا على أن الامانة تعمل بشكل دائم على تكثيف الجولات الرقابية الميدانية والقيام بحملات تفتيشية بشكل مستمر، بهدف رصد المخالفين وتصحيح أوضاعهم، و الحفاظ على الصحة العامة.