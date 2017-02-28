محافظ الاتصالات: STC خير من يمثل قطاع الاتصالات في المحافل العالمية

صراحة – خالد الحسين : زار معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس، معرض مجموعة الاتصالات السعوديةSTC المشارك بالمؤتمر العالمي للجوال(MWC) ببرشلونة أمس الأول، والتقى مسئولي الشركة، وتناول معهم أبرز التطورات في قطاع الاتصالات عالميا، كما قام بجولة على مختلف اقسام جناح الشركة، واستمع لشرحاً عن أهمية وطبيعة مشاركة الشركة في هذا المؤتمر العالمي.

وقال الرويس في تصريح صحفي عقب الزيارة، “لقد سعدت بوجودي في جناح STC بهذا المؤتمر الكبير والمتطور، وهي بحق خير من يمثل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة في مثل هذه المحافل الدولية، وتبرز في الوقت نفسه حضور وتطور هذا القطاع لدينا، ووصوله لمصاف الدول المتقدمة بهذا المجال الهام والحيوي للحياة الحديثة، وحقيقة نحن فخورين بهذه المشاركة، ونعتز كذلك بوجود كفاءات وطنية سعودية تمثلنا هنا، وهي ايضاً قد اثبتت حضورها بمواكبة التقدم التقني، ونعتبرها مكسب مهم للمستقبل الواعد في زمن الاتصالات الرقمية.

وحول مواكبة القطاع لرؤية المملكة 2030 ، قال” هذه الرؤية الهامة للمملكة اشتملت على مبادرات ضرورية في زمننا الراهن، ومن أهمها بلا شك الجانب المعني بمبادرة النطاق العريض التي ستتجه لتحقيق نقلة غير مسبوقة في أطار الرؤية، وتحقق ما يطلبه المجتمع والجهات الحكومية، فبدون النطاق العريض وتوجهنا للتحول الرقمي لن نواكب التطورات في هذا المجال، ولن نجد ما يعرف بالصحة الإلكترونية أو المدن الذكية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات تعملان بخطوات حثيثة لإنجاز مبادرة الرؤية، وقد بدأت المرحلة الأولى لمشروع النطاق العريض اللاسلكي، والذي سيرى النور خلال أسبوعين.