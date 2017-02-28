وزارة الصحة تطلق حملة توعوية لسلامة الأطفال في المنازل تحت شعار #عينك_عليهم

صراحة – نواف العايد : أطلقت وزارة الصحة اليوم حملة توعوية صحية عن سلامة الأطفال في المنازل تحت شعار #عينك_عليهم .

وقالت “الصحة” : إن الحملة ستستمر لمدة أسبوع يتخللها نشر فيديوهات توعوية وصور وإنفوجرافيك تدعو أولياء الأمور وتحثهم على الإهتمام بالأطفال ورعايتهم ومراقبتهم في المنزل حفاظاً على سلامتهم وعدم تعرضهم للأخطار.

وأوضحت أن الحملة ستركز على عدد من المواضيع مثل المسابح المنزلية وخطرها على غرق الأطفال وكذلك الفتحات الكهربائية في جدران المنزل وكيفية تجنيب الأطفال التعرض لها إضافة إلى الأدوية والسموم والمبيدات الحشرية وأهمية حماية الأطفال من تناولها .

وأكدت أنها ستواصل تنفيذ العديد من حملات التوعية الصحية لمختلف المواضيع سعياً لرفع مستوى الصحي لكافة أفراد المجتمع بمختلف فئاته وذلك إنطلاقاً من دورها الفاعل في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع .