بلدي بيشة يعلن اعتماد ١٤٥ مليون ريال للمشاريع البلدية بالمحافظة

صراحة – فيصل القحطاني : أعلن المجلس البلدي بمحافظة بيشة عن اعتماد عدد من المشاريع الاستراتيجية في المجال البلدي لهذا العام، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 .

وأوضح ‏رئيس المجلس ناصر الجهمي أن إجمالي ما تم اعتماده من مشاريع في برنامج التحول الوطني 2020 لبلدية بيشة بلغ 145 مليون ريال في الباب الرابع، شملت ‏إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول كمرحلة أولى بمبلغ 65.7 مليون ريال، ‏وإنشاء سوق المواشي بقيمة 18.8 مليون ريال، وسفلتة وأرصفة وإنارة الطرق والميادين بتكلفة إجمالية 48.1 مليون ريال، وإنشاء وتطوير الحدائق العامة بمبلغ 12.9 مليون ريال.

ونوه بحرص أعضاء المجلس وبلدية بيشة على تنفيذ هذه المشاريع وفق ترتيب أولويات المشاريع في الأحياء والمراكز والقرى التابعة لخدمات البلدية والذي يستند على عدة معايير تم إعدادها في نموذج من المجلس البلدي بعد جولة الأعضاء في الزيارات الميدانية وفعاليات اليوم البلدي، مشيراً إلى أن هدف ‏المجلس هو تقديم الخدمات التي تضمن للمواطن والمقيم سهولة الحياة والتمتع بالخدمات البلدية على أكمل وجه.

وأبان الجهمي بأنه تم اعتماد لجان عاجلة لمعالجة السلبيات والعيوب التي تحدث في الشوارع والأرصفه والحدائق والإنارة وصحة البيئة.

‏يذكر أن المجلس عقد الأحد الماضي جلسته الاعتيادية، وأقر خلالها عدداً من القرارات والتوصيات، برز منها ‏رفع مقترح لوزارة الشؤون البلدية والقروية والمجلس المحلي في بيشة بشان التنسيق بين الإدارات الخدمية في تنفيذ المشاريع، وإقرار بقاء ‏سوق المواشي في مكانه وعدم نقله مع إزالة كل السلبيات المؤثرة على صحة الإنسان وتشويه المنظر العام والرفع بذلك لأمانة منطقة عسير ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ونقل المقاهي من داخل المدينة إلى مكان ‏مخصص لها بالقرب من المنطقة الصناعية مع ايجاد ‏أماكن للمنتزهات والمقاهي في شمال وشمال شرق المدينة، ودراسة الهيكل التنظيمي للبلدية وإجراء التعديلات عليه.