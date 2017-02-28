المليشيا تمنع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة من دخول مدينة تعز اليمنية

صراحة – محمد المحسن : منعت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين من دخول مدينة تعز للاطلاع على الاوضاع الانسانية في المدينة.

وذكرت مصادر محلية وفقاً لوكالة الانباء اليمنية أن المليشيا الانقلابية قامت بإطلاق النار على موكب وكيل الامين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق لهُ اثناء مروره من المناطق التي تقع تحت سيطرت الجيش الوطني والمقاومة الشعبية غرب تعز.

وتأتي زيارة المسؤول الأممي الى مدينة تعز بناءً على الدعوة الموجهة لهُ من قبل محافظ تعز علي المعمري للاطلاع على الاوضاع الانسانية وما يعانيه سكان المدينة والقرى هناك من حصار وتهجير من قبل المليشيا الانقلابية.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية ان مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تواصل حصارها الجائر على المدينة منذ أكثر من عامين على التوالي وتمنع وصول المساعدات الاغاثية والغذاء والدواء الى السكان، كما تواصل المليشيا الانقلابية قصفها العشوائي المكثف على الاحياء السكنية التي تسببت بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين بينهم نساء واطفال.