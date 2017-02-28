جامعة جازان تخفض الرسوم على طلبتها بنظام التعليم عن بعد بنسبة 50%

صراحة – خالد الحسين : خفضت جامعة جازان الرسوم على طلبتها بنظام التعليم عن بعد بنسبة 50% من كامل الرسوم المتأخرة عليهم، بدءاً من مطلع الشهر الحالي وحتى نهاية يوم 29 من شهر جمادى الآخرة.

وجاءت هذه الخطوة بناءً على القرار الذي أصدره معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، اليوم، تقديراً للظروف المالية لطلاب الجامعة الملتحقين بنظام التعليم عن بعد.

ودعا عميد عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم، الطلاب الملتحقين بنظام التعليم عن بعد الذين يعانون من تعثر في السداد، بضرورة الاستفادة من هذا القرار والمبادرة بمراجعة العمادة خلال الفترة الزمنية المحددة، لتمكينهم من متابعة دراستهم بكل سلاسة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.