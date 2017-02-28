المنصور يتفوق على الكوري كيم في بطولة الجولف بالرياض

صراحة – نواف العايد : حقق لاعب المنتخب السعودي للجولف، عبدالرحمن المنصور أفضل النتائج في منافسات بطولة البنك الأول 2017 المفتوحة للجولف التي أقيمت للعام السادس على التوالي في ملاعب نادي ديراب للجولف .

وانفرد اللاعب عبدالرحمن المنصور بتفوق في منافسات “القروس” محققاً 74 ضربة ناجحة وسط منافسات قوية من قبل عدد من اللاعبين من مختلف الجنسيات الأجنبية الذين شاركوا في منافسات البطولة ويعدون من أمهر اللاعبين ، خصوصاً اللاعب الكوري الجنوبي ام اس كيم الذي تفوق المنصور عليه بجدارة .

وتم تكريم جميع اللاعبين الفائزين بمختلف جوائز البطولة من قبل العضو المنتدب للبنك الأول، سورين نيكولايزن والمدير العام لنادي ديراب للجولف خالد بن إبراهيم أبونيان .