مصادرة 12 ألف كرتون خضراوات وفاكهة و 220 عربة تسوق بالمنطقة الشرقية

صراحة – محمد المحسن : صادرت أمانة المنطقة الشرقية 12 ألف كرتون خضراوات وفاكهة و 220 عربة تسوق، من الباعة المخالفين في سوق الدمام المركزي، إلى جانب رفع نحو٦٠ مركبة و شاحنة مهملة داخل السوق، من خلال تنفيذها حملات على السوق استهدفت الباعة الجائلين الذين يفترشون الطرقات والممرات، ويعملون بدون تصاريح، فيما وصل إجمالي الغرامات المطبقة على الباعة المخالفين ٣١٠ ألف ريال .

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الحملة هدفت لمنع الباعة الجائلين في السوق المركزي بالدمام، الذين يعملون بدون تصاريح رسمية، ولا يملكون محالاً، ويمارسون عملهم في بيع الخضراوات والفواكه في طرقات السوق وممراته المخصصة للمتسوقين.

وبين الصفيان أن الحملة انطلقت بعد تلقي شكاوى من تجار السوق وبعض المستهلكين أن الباعة الجائلين يفسدون عليهم تجارتهم، بعرض منتجات بأسعار مخفضة وغير صحية .