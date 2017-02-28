فرض غرامة مالية على بنك الجزيرة لمخالفة نظام الشركات

صراحة – فيصل القحطاني : تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال، على بنك الجزيرة، لمخالفته الفقرة (ت) من المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، لعدم حصول البنك على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة في شأن تجديد اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) بتاريخ 08/08/2016م، والتي لأحد أعضاء مجلس إدارته مصلحة غير مباشرة في هذا العقد كونه رئيساً لمجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني.