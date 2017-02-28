ضبط 15 مخالفة لأنظمة العمل في الرياض و 4 في الخرج وإغلاق عدد من المحلات

صراحة – محمد المحسن : نفذ مكتب العمل بالرياض حملة تفتيشية على عدد من محال المستلزمات النسائية للتأكد من قصر عملها على السعوديات، وأسفرت الحملة عن ضبط 10 مخالفات تأنيث و 5 مخالفات لنظام العمل نتج عنها اغلاق عدد من المحلات .

كما نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عبر مكاتب العمل في الرياض والخرج والدوادمي حملات تفتيشية بمشاركة الجهات الأمنية شملت محلات الاتصالات وبيع وصيانة الجوالات، إضافة إلى الأسواق التجارية في المدن الثلاثة كلاً على حده ، وذلك للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة لسوق العمل.

وقد أسفرت الحملات التفتيشية في محافظة الخرج عن ضبط 4 مخالفات وإغلاق محال أخرى ، فيما لم يتم ضبط أي مخالفات في محافظة الدوادمي نظير التزام المنشآت بتطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات .

وفي هذا الإطار شدد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني على أنه لا تهاون في فرض العقوبات المقررة على المخالفين، وسيتم بذل أقصى الجهود لضمان تطبيق نظام العمل بحق من يتم ضبطهم ، داعياً أصحاب الأعمال للتقيد بالأنظمة واللوائح المنظمة لسوق العمل .