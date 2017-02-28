قرارات ترقية لعدد من موظفي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صراحة – خالد الحسين : أصدر المدير العام للإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ خالد بن إبراهيم المرشود ، عدداً من القرارات التي تضمنت ترقية (19) موظفاً في الوزارة لمراتب مختلفة ، شملت جميع قطاعات الوزارة في مختلف مناطق المملكة . وقال الأستاذ خالد المرشود : إن تلك القرارات جاءت بناءاً على توجيه معالي الوزير الشيخ صالح ابن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ .. حيث تضمنت ترقية كل من : عبدالرحمن بن علي محمد العسكر ، وعبدالعزيز بن محمد عبدالملك آل الشيخ ، وصالح بن إبراهيم محمد الدسيماني ، وعبدالله بن ضيف الله محمد اللحيدان ، ومنصور بن محمد علي آل سميح للمرتبة الثالثة عشر . أما المرقون إلى المرتبة الثانية عشر ، فهم : محمد بن أحمد لافي العبلاني ، وخالد بن صالح محمد الفريح ، وعبدالكريم بن قميشان مسفر المالكي ، وعبدالرحمن بن عبدالله سعيد السعيد ، ومحمد بن مهدي علي الريمي ، وسعد بن حسين عبده نماسي ، وماجد بن محمد مرسال الحربي ، ويوسف بن عبدالرحمن محمد بن شويمان . ورقي كل من : عبدالله بن راشد سعد الدوخي ، وعبدالله بن حمود عبدالله الشثري ، وفهد بن عبدالعزيز إبراهيم الخريصي ، وفهد بن علي محمد الصليهم ، وحمد بن عبدالله محمد الهاجري ، وعبدالله بن محمد عبدالله العواد ، إلى المرتبة الحادية عشر . وأعرب الأستاذ المرشود ـــ في نهاية تصريحه ـــ نيابة عن موظفي الوزارة الذين شملتهم الترقيات عن جزيل شكره وامتنانه لمعالي الوزير على هذهاللفتة الكريمة , راجياً من الله تعالى لمعاليه العون ودوام التوفيق والسداد .