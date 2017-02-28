نادي الفروسية بمحافظة جدة يقيم سباقه الـ 20 بعد غد

صراحة – نواف العايد : يقيم نادي الفروسية بمحافظة جدة بعد غد , حفل سباقه الـ20 على كأس ودروع وزارة الشؤون البلدية والقروية على مضمار السباق بطريق عسفان .

ويتضمن الحفل 6 أشواط ، خصص الشوط الأول لخيل الإنتاج مفتوح عمر 4 سنوات ، مسافة 2000م ، يقام على درع وزارة الشؤون البلدية والقروية ، فيما خصص الشوط الثاني لخيل الإنتاج لم تربح عمر 4 سنوات وأكثر، مسافة 2000م، على جائزة النادي التقديرية ، بينما يقام الشوط الثالث لخيل الإنتاج ربحت من 0- 3 سباقات عمر 4 سنوات وأكثر، مسافة 1600م، على درع اللجنة التنفيذية .

وخصص النادي الشوط الرابع لخيل الإنتاج مفتوح عمر 4 سنوات وأكثر، مسافة 1600م، على درع وزارة الشؤون البلدية والقروية ، فيما يقام الشوط الخامس للخيل المستوردة ربحت من 0-3 عمر 3 سنوات وأكثر، مسافة 1600م، على درع وزارة الشؤون البلدية والقروية ، فيما خصص الشوط السادس والأخير للخيل العربية مفتوح عمر 3 سنوات وأكثر، مسافة 1200م، على كأس وزارة الشؤون البلدية والقروية.