تحرير قرية الدامرجي التابعة لمحافظة نينوى من قبضة داعش

صراحة – فيصل القحطاني : تمكنت القوات العراقية اليوم من تحرير قرية الدامرجي التابعة لمحافظة نينوى من قبضة تنظيم داعش الإرهابي ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها .

وأفاد بيان لخلية الإعلام الحربي العراقية، إن قطاعات فرقة المدرعة التاسعة حررت قرية الدامرجي الصغيرة التي تقع على بعد 5 كلم جنوب ناحية بادوش وكبدت التنظيم الإرهابي خسائر في الأرواح والمعدات .

إلى ذلك، أعلن قائد عمليات دجلة الفريق مزهر العزاوي في بيان مقتل 9 من مسلحي التنظيم الإرهابي في عملية خاطفة وسط منطقة المطيبجه على الحدود الفاصلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين .