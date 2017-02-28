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28 فبراير, 2017   2553

تحرير قرية الدامرجي التابعة لمحافظة نينوى من قبضة داعش

نينوى

صراحة – فيصل القحطاني : تمكنت القوات العراقية اليوم من تحرير قرية الدامرجي التابعة لمحافظة نينوى من قبضة تنظيم داعش الإرهابي ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها .
وأفاد بيان لخلية الإعلام الحربي العراقية، إن قطاعات فرقة المدرعة التاسعة حررت قرية الدامرجي الصغيرة التي تقع على بعد 5 كلم جنوب ناحية بادوش وكبدت التنظيم الإرهابي خسائر في الأرواح والمعدات .
إلى ذلك، أعلن قائد عمليات دجلة الفريق مزهر العزاوي في بيان مقتل 9 من مسلحي التنظيم الإرهابي في عملية خاطفة وسط منطقة المطيبجه على الحدود الفاصلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين .

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